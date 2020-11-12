為守護陸上動物的生存空間，台灣科思創之長期合作夥伴易兆企業，透過拜鐵膜反應型聚氨酯噴塗系統，協助東南亞地區之國家級公園打造2座具備防水、防樹根穿透等特性的生態橋樑。使該橋樑上方可覆蓋逾2公尺高的土壤並進行植栽，且可長期耐久使用，重建人類與自然的和諧共生並同時為聯合國永續發展目標做出實質貢獻。

台灣科思創聚氨酯事業處處長楊政遠表示，人類與自然是共生共榮的生命共同體，很榮幸在創新材料專業的支援下，能攜手易兆企業協助其客戶於東南亞完建第一座專屬野生動物的生態橋；同時也期望能藉此引發更多對於城市生物多樣性的保育工作。

大量的公路築起以連接不同的城市，雖然促進城市的發展，卻也改變了動物的遷徙路線，甚至分散其生態棲地。鑒於棲地不完整已成為影響生物多樣性的主因，同時為減少陸上生物因遷徙路線改變而導致公共道路安全的疑慮，台商易兆企業Hydroseal與新加坡合作廠商Lee Construction於東南亞地區協助國家級公園單位，在公路上方設置一座全長達62公尺的生態橋梁，以連接兩地的自然保護區。

而因生態橋必須仿造自然環境的植披，在考量灌木等不同植物的樹根具有極強的穿透性，因此材料的選擇必須具備防根系穿透且可耐久使用的材料。有鑑於此，科思創拜鐵膜反應型聚氨酯噴塗系統為高機械強度的雙組分無溶劑液態系統，可噴塗於各式不規則與鋼鐵、混凝土等多種材料的結構表面，並形成一層具柔韌性與彈性的連續無縫薄膜。而其防根系穿透能力更通過德國DIN與歐洲EN 13948測試方法驗證，即便穿透力強大的火棘、榕樹或竹子都無法突破拜鐵膜的防護能力。

此外，考量生態橋日後維修不易，因此防水性能亦對於基礎建設的安全至關重要。而拜鐵膜卓越的防水能力可完全阻絕水分或其他液體經由混凝土的氣孔或裂縫滲入，造成鋼筋生銹膨脹、混凝土崩裂，進而影響建築物結構體安全。

易兆企業總經理楊木榮表示，城市發展與生態多樣性缺一不可，但如何在有限的土地上同時達到生態保育的目的，則需要仰賴創新的構思與合作夥伴的材料技術支援。我們很高興能發揮拜鐵膜技術優異的耐根系與防水特色，一同建造耐久可靠的生態廊道，為陸上動物保育盡一份心力。

東南亞首座專為野生動物建造的生態橋已於2013年落成。而第二座生態橋亦已於2019年底完工，並進入生態孵育階段。科思創致力於研發創新材料科技以滿足未來趨勢與產業發展之應用。在聯合國永續發展目標的指引下，秉持「人類（People）」、「地球（Planet）」及「利潤（Profit）」的3P原則，將材料專業應用於開創更精采的世界。

(工商 )