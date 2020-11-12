在2020年有許多人生活上遭遇各種不順利，不過終於來到年底，運勢也即將在新的一年有所轉變，到了2021年以下三個生肖的運勢將會暴漲，無論是工作運、貴人運、桃花運都很旺，甚至有機會遇到能攜手一生的伴侶。

▍1.生肖龍

生肖屬龍的人外顯性格比較沉穩，在判斷事情時也很精明，在人際關係上比較圓滑，到了2021年好運會漸漸上門，無論是桃花運、財運的運勢都會暴漲，做什麼事情都很順利，本身的能力也能在工作上有很好的發揮，有機會升職，在2021年收獲滿滿。

▍2.生肖狗

生肖屬狗的人到了2021年受到「天德」、「月德」兩顆吉星幫助，因此在明年將會遭遇各種幸運之事，雖然明年屬狗會稍受犯太歲影響，但在貴人的幫忙下問題可迎刃而解，明年整體運勢還是很旺的。

▍3.生肖馬

生肖屬馬的人到了2021年無論是工作運或桃花運都很旺，在工作上的外部合作都很順利，職場上還會遇到貴人的幫忙。感情生活會遇到命中註定的另一半，有機會和這個對象進入婚姻，而且這個對象還能夠提昇肖馬人的運勢，給予心靈、精神的滿足。

(中時新聞網)