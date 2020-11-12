看好台中豐原餐飲消費潛力，藏壽司宣布將在11月24日正式插旗豐原太平洋百貨，並從11月17日開始試營運，期間推出多重優惠限定活，包含享九折優惠及滿額加贈國際搞笑巨星-蠟筆小新趴姿玩偶等，讓消費者可以與超萌的蠟筆小新「趴」在一起。

此外，藏壽司豐原太平洋店舖在試營運期間也推出多重優惠，凡於11月17日至11月30日來店消費，並參加FB活動即能享九折用餐優惠。

隨著冬日的腳步的接近，藏壽司11月20日到11月26日限時七天推出全新「北海道大帆立貝＆生鮭魚祭」，標榜嚴選日本國內產量最高、品質最優的「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」，以及其他共12道的豪華料理，用美食來陪伴消費者一同迎接冬季的到來。

藏壽司開幕慶典推出多重好禮，包括到店消費滿1,500元即可把獨家蠟筆小新購物袋拎回家，而消費滿2,000元，還可以把可愛指數爆表的蠟筆小新趴姿玩偶抱回家，兩項滿額贈活動可擇一兌換，不過數量有限，而且呆萌可愛、令人愛不釋手的蠟筆小新玩偶，只在藏壽司豐原太平洋店限量發送。

藏壽司自11月20日到11月26日一連七天的時間，獨家祭出「北海道大帆立貝&生鮭魚祭」，大手筆推出共12道的豪華料理，首度推出的「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」，豪邁使用厚度翻倍的北海道大粒帆立貝，再佐上鮭魚卵，鮮甜口感大幅升級，讓人食慾大開！「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」也是此次最受矚目的料理之一，將大粒帆立貝以藏壽司特調醬汁醃製，完美鎖住食材本身的甘甜，酥脆的海苔讓口感層次更上層樓。

(工商 )