禾聯碩、聲寶及三洋電等家電業上市公司，因空調及冰箱等夏季商品熱賣，第三季及前三季獲利表現亮眼。禾聯碩第三季EPS高達4.91億元，創單季新高；前三季EPS攀升至10.77元，不單改寫同期新高，也超越去年度EPS為10.73元，穩坐家電業獲利王。

聲寶7月以18億元，將桃園龜山頂湖路6,258餘坪土地及廠房賣給根億建設，第三季認列處分資產利益12.3億元，對EPS貢獻3.3元，本業又獲利，推升第三季EPS達3.78元，前三季EPS攀升至4.57元，全面改寫同期歷史新高。

三洋電第三季空調及冰箱等夏季商品熱銷，第三季EPS達0.55元，前三季EPS從去年同期0.66元增加至1.16元，超越去年度EPS為0.95元，創近9年同期新高。

禾聯碩董事會承認第三季財報，第三季合併營收23.85億元，締造同期營收新高，本業獲利4.28億元，本期淨利3.58億元，EPS從去年同期3.34元增加至4.91元。前三季合併營收攀升至59.82億元，改寫同期新高，本業獲利9.46億元，本期淨利7.99億元，EPS攀升至10.77元，締造同期新高。

(工商 )