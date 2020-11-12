搶攻冬季旅宿度假商機，台北萬豪酒店攜手欣葉集團跨界合作推出「饗台味住房專案」，旅人入住可任選午間或晚間享用「欣葉鐘菜」套餐（平日限定)、早餐。喜愛一同探索美食的愛侶、閨蜜可以選擇以5,888元入住經典客房(含兩客早餐及兩客欣葉鐘菜餐點)，另外有每晚8,888元的居家式客房(含四客早餐及四客欣葉鐘菜餐點)，適合讓小家庭歡渡美食假期，以上價格稅及服務費另計。

出境旅遊尚未解封，觀光旅宿業者除了打造宛如出國渡假的氛圍攬客，並以探訪「台灣之美」為訴求以廣招徠。台北萬豪酒店就與深受訪台的外國賓客喜愛、具有台灣特色的欣葉餐廳攜手合作，推出期間限定住房專案，入住台北萬豪就能至「欣葉鐘菜」免費品嚐全套台菜饗宴，享受吃、住都講究的假期。

台北萬豪酒店與欣葉餐廳攜手推出的「台北萬豪x欣葉鐘菜 饗台味住房專案」，入住可以至台北萬豪酒店中城廣場中的欣葉鐘菜免費用餐，午餐或晚餐任選（限平日適用）。整套台菜饗宴以欣葉鐘菜的人氣料理組成，包括以五味九孔搭配鹽水鴨婆、烏魚子的頭盤，接著是清燉台灣牛腩、鹽酥鮮魚片、煎豬肝及香煎干貝、雪菜明蝦球、滷肉炒米粉，再配上季節水果、杏仁花生豆腐及麻糬等甜點。假期（以上價格稅及服務費另計）。

「饗台味住房專案」即日起至2021年2月10日開放入住，2020年12月30日至2021年1月2日不適用，入住可免費使用台北萬豪酒店之健身房、桑拿設備、戶外泳池（泳池2021年1月4日至2月9日因設備養護，暫停開放）。客房內提供免費WIFI，每房每晚可享一台免費停車位。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數房晚，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費套房升等機制，不得與其他優惠併用。此專案每日限量推出，須於入住三天前提前預訂，取消政策為入住前三天可免費取消，

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