德國汽車製造商BMW周三展示新一款名為BMW iX的電動休旅車，預計2022年初在美國市場銷售，挑戰特斯拉等其他電動車廠。

BMW指出，iX車款的電動續航力為480公里，略低於特斯拉Model X的597公里；駕駛者並可在快速充電站充電10分鐘，提供120公里行駛範圍。

BMW iX為相對應於目前的X5休旅車的尺寸，儀表板是一略彎曲的螢幕。

目前市場上除了較矚目的特斯拉Model X大型休旅車之外，通用汽車的凱迪拉克品牌近期也推出了名為Lyriq的電動休旅車，預計2022年上市。賓士和福斯集團也正在開發電動車。福特的Mustang Mach-E電動車為滿足燃油車大馬力愛好者需求，而提出的電動車款。

另外，BMW集團執行長齊普斯(Oliver Zipse)周三表示，對於與戴姆勒集團的行動服務合資公司，公司正在進行一些考慮，包括引進新夥伴或是部分地出售。

齊普斯指出，無論是引進新夥伴或是賣掉它，BMW將持續餐與行動服務市場。

BMW與戴姆勒的合資公司為Free Now，未來前景尚不確定，其業務包括汽車分享、叫車服務等。上周媒體曾報導，Uber已經對Free Now合資公司注資10億歐元。

(時報資訊)