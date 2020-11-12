國民黨日前在臉書上貼出影片指稱「豬隻吃了萊克多巴胺後會不斷顫抖」，農委會主委陳吉仲直指為假影片，並揚言不下架就移送法辦。對此，立法院經濟委員會12日審查農委會預算前，國民黨立委接連上台發言指出，位於明尼蘇達的該屠宰場有使用瘦肉精，要求防檢局要撤告並道歉；而國民黨主席江啟臣（中）直指，「如果關3天，萊豬就可以不用進來，那就把我們關起來好了」，政府應該是釋疑，人民有權利質疑。（劉宗龍攝）

國民黨團書記長林奕華。（資料照，趙婉淳攝）

總統蔡英文8月底突襲式宣布將開放含萊克多巴胺豬隻進口，引發社會嘩然，國民黨日前在臉書上貼出影片指稱「豬隻吃了萊克多巴胺後會不斷顫抖」，農委會主委陳吉仲直指為假影片，並揚言函送法辦，對此，立法院審查農委會預算前，國民黨立委接連發言指出，位於明尼蘇達的該屠宰場有使用瘦肉精，要求防檢局要撤告並道歉。

防檢局日前發布新聞稿指出，目前已蒐集有心人士在網路惡意散布假消息的證據，將移請警調單位偵辦，絕不容忍有人故意利用假消息造成社會恐慌與影響台灣養豬產業。

國民黨立委林為洲表示，防檢局沒有去查證就揚言提告，「但這個影片是2015年明尼蘇達某屠宰場豬隻屠宰的影片」，也因為該影片導致美國使用萊劑的32家屠宰場不被許可輸入至中國大陸。

「今天會在臉書上再貼一次，要函送就函送我吧」，國民黨立委翁重鈞說，公共政策原本就是要尋求共識，為了全民的健康、甚至被網軍攻擊他也不惜；國民黨立委林奕華指出，國民黨的影片中哪一句話是錯的呢？她也會轉貼，「歡迎函送」。

國民黨立委孔文吉則說，防檢局一年7000多萬的文宣經費，難道要拿這些預算告國民黨嗎？國民黨鄭麗文指出，該屠宰場就是使用瘦肉精的豬肉場，屠宰標準符合台灣人民的標準嗎？

國民黨主席江啟臣直指，如果關3天，瘦肉精就可以不用進來，「那就把我們關起來好了，政府應該是釋疑、不是人民不能質疑。

農委會主委陳吉仲回應，原本的影片強調屠宰過程要人道屠宰，但國民黨臉書卻用文字解釋為受到瘦肉精影響，百分之百與原影片無關，「為不實影片」，希望盡快下架，農委會的行動都是保護豬農，只要把影片下架就不會移送，還是希望影片不要在網路上流傳。

林為洲則說，影片僅提及美國萊豬，農委會是要保護美國豬農嗎？

(中時 )