今年民間例行的秋鬥遊行將於22日登場，因應民進黨政府堅持開放萊豬，遊行中將主打反萊豬進口，國民黨也號召民眾響應遊行，並於今日由立法院黨團公布兩支反萊豬宣傳影片，呼籲大家一起上街奪回孩子健康的未來。

首支影片以立法院為背景，十幾位藍委紛紛入鏡說明自從民進黨決定開放萊豬後，國民黨提出哪些要求予以監督，包括赴美查廠、標示進口豬肉是否含萊劑、提案修改學校衛生法明確禁止萊豬進入校園等，藍委們更呼籲大家一起上街頭，黨團總召林為洲表示，這次希望大家不分藍綠、族群、職業一起走出來反萊豬。

另一支影片圍繞一名還在讀幼稚園小孩拍攝，並由旁白配音指出，也許孩子現在還無法了解，但長大後會明白為何父母要上街頭，這些年薪資停滯、勞基法二修勞動條件不好，民進黨政府原本宣稱要謙卑傾聽民意，讓人以為可以實現正義，結果勞工被打壓政府要勞工自己跟雇主說，房價漲不停，還開放萊豬進口。

影片旁白進一步表示，這一切讓人擔心孩子的成長與健康受到危害，未來孩子在學校的每一餐還能吃得健康嗎？生活再怎麼苦都能忍耐，唯獨對孩子健康受威脅不能忍，因此11月22日要上街，奪回孩子健康的未來。

放完影片後，林為洲表示，他問過幼稚園，學童一個月有18天吃豬肉，吃牛肉次數不到1天，結果民進黨竟然還扯說萊牛已經進口8年，再進口萊豬有甚麼關係？

此外針對農委會宣稱國民黨日前發布的反萊豬影片是移花接木，揚言提告，林為洲指出，國民黨查得很清楚，影片拍攝自2015年明尼蘇達州的屠宰場，農委會卻不查證就想提告，應該道歉。藍委賴士葆更痛批，農委會最可惡之處在於用公帑告在野黨，全世界沒有民主國家這樣做的，農委會主委陳吉仲要告請自己出錢。

(中時 )