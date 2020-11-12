新北市府每年補貼1400萬元讓50歲以上農漁民免費健檢，新北市議會民進黨團指出，每年農漁民健康檢查名額僅4000餘人，但新北的農、漁民符合資格人數高達5萬名，恐無法照顧全部的農漁民，對此新北市長侯友宜回應，健檢沒有人數的限制。

侯友宜表示，新北市健康檢查的項目只要兩年檢查一次就夠了，而健檢沒有人數的限制，他也特別強調，新北聯合醫院提供的設備是最新的，且服務的內容物超所值，整體健檢市價高達1.2萬，呼籲農漁民踴躍參加。

(中時 )