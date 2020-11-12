民進黨團質疑農漁民健檢名額不足 侯友宜：健檢沒有人數限制 11:042020/11/12 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨團質疑農漁民健檢名額不足 侯友宜：健檢沒有人數限制(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府每年補貼1400萬元讓50歲以上農漁民免費健檢，新北市議會民進黨團指出，每年農漁民健康檢查名額僅4000餘人，但新北的農、漁民符合資格人數高達5萬名，恐無法照顧全部的農漁民，對此新北市長侯友宜回應，健檢沒有人數的限制。 侯友宜表示，新北市健康檢查的項目只要兩年檢查一次就夠了，而健檢沒有人數的限制，他也特別強調，新北聯合醫院提供的設備是最新的，且服務的內容物超所值，整體健檢市價高達1.2萬，呼籲農漁民踴躍參加。 (中時 ) #健檢 #農漁民 #人數 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨團質疑農漁民健檢名額不足 農業局：評估逐年增加 10:282020/11/12 政治 防檢局稱法辦假影片 國民黨駁：影片有憑據 獨裁政府才封鎖真相 17:392020/11/11 政治 國民黨萊豬影片遭控假消息 呂謦煒轟：政府別誤導人民 15:542020/11/11 政治 全國首例 高巿所有肉品瘦肉精零檢出 議會通過自治條例 18:072020/11/11 政治 邁邁拒簽沒用！高市三讀瘦肉精零檢出 綠氣炸：藍應向高雄人道歉 23:522020/11/11 生活 蔣萬安要求完成萊豬查廠後再開放 否則就是帶頭違法 14:172020/11/11 生活 避爭議 農委會廣宣全專項編列 04:092020/11/12 政治要聞 首例 高市牛豬雞鴨萊劑零檢出 04:092020/11/12 生活新聞 若明年1月1日美豬無法達國內安全標準 陳時中：不會讓他進口 09:462020/11/12 生活 行動銀髮俱樂部 快遞歡樂到偏鄉 04:092020/11/12 地方新聞 政治熱門新聞 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 川普此舉暗示將掀驚人變局 港媒警告：台灣要被丟了！ - 政治 台灣整天幻想自己對川普很重要？前官員一段話讓綠營心都涼了 - 政治 「罷捷」二階最新連署份數出乎意料 20日將送件 - 政治 國民黨第1人 他宣布參選黨主席：若當選不支薪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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