京東12日公布「雙11」成績單，11月1日0時至11日23時59分累計下單金額逾2,715億元，繼續突破新高，且較2019年同期大增32.83％，增速重返3成。

港股科技股12日重振，京東現漲近7％是勢頭最猛的科技股之一。

京東數據顯示，今年「雙11」期間，超2萬個品牌在京東超市成交額同比翻倍增長，13,173個國產品牌成交額增速超2倍，205個老字號品牌成交額翻番。同時，今年「雙11」京東累計售出超3億件新品，許多C2M反向定製的商品成為品類第一。

物流方面，京東物流今年在「分鐘達」上實現了再突破，11日首單僅用時6分鐘送達，鄉鎮最快一單15分鐘送達。在「千縣萬鎮24小時達」計畫推動下，今年「雙11」京東物流93％的自營訂單24小時送達。在大陸範圍內，92％的區縣和83％的鄉鎮消費者也可以享受到24小時達服務。

(工商 )