台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L），受到「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌至2元以下，達到期信ETF強制清算門檻，11月13日將下市，12日最後交易日，搭上近日國價油價強彈，股價從0.55元低點反彈至0.75元，反彈幅度3成多，然仍無法改變其下市命運。

趁著國際油價強彈，元油2也跟著反彈，10日外資趁機調節，賣超10,629張，不過，目前仍有超過3萬名受益人，若沒有在今天賣出，到明天手上還抱有部位的投資人，將參與清算後，視清算價值結果才可拿到錢。

(工商 )