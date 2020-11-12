元油2將走入歷史 今最後交易 11:072020/11/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L），受到「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌至2元以下，達到期信ETF強制清算門檻，11月13日將下市，12日最後交易日，搭上近日國價油價強彈，股價從0.55元低點反彈至0.75元，反彈幅度3成多，然仍無法改變其下市命運。 趁著國際油價強彈，元油2也跟著反彈，10日外資趁機調節，賣超10,629張，不過，目前仍有超過3萬名受益人，若沒有在今天賣出，到明天手上還抱有部位的投資人，將參與清算後，視清算價值結果才可拿到錢。 (工商 ) #下市 #元油 #ETF #強彈 #走入歷史 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》高點咫尺 台積電市值達12兆元 10:162020/11/12 財經 《觀光股》柏文Q3獲利歷史第3高 Q4營運續看升 12:492020/11/12 財經 《電腦設備》外資再喊千元 緯穎不領情 12:152020/11/12 財經 《鋼鐵股》大成鋼前3季每股虧0.83元 投信續挺 11:422020/11/12 財經 《電腦設備》微星前3季EPS贏去年全年 外資加碼上看180元 10:332020/11/12 財經 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 國際油價續揚 塑化連漲拚翻身 04:092020/11/12 證券．權證 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 瑞銀喊台積625元 04:092020/11/12 財經要聞 《晨間解盤》可用兵多 震盪趨堅(倫元投顧提供) 07:432020/11/12 財經 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。