國內最大線上基金交易平台基富通成立逾四年，除了平台客戶大幅成長突破16萬人外，平台上「境內基金」交易成長幅度尤其明顯，境內基金每月申購量占比已從原先只有4％，至今已躍升至22％。

基富通董事長林修銘表示，隨著愈來愈多基金投資人習慣透過平台申購基金，帶動基富通客戶在四年間超過16萬人外，平台基金存量(AUM)目前已接近500億元，自成立以來不論開戶數或申購量每一年度都展現強勁的成長力道。

林修銘指出，基金投資一直深受國人喜愛，伴隨基金市場的蓬勃發展，基富通的成立提供了投資人更方便的投資管道、簡單的介面、低廉的費用，讓平台成為這幾年基金投資的主流管道。由於基富通平台在國內的數位基金平台上，擁有最完整的境內基金商品，平台上更是以自主投資人為主，境內基金申購的成長更是突出，從開台之初占總申購量僅個位數，至第二、三年增加至約一成多，近期則成長至二成以上的水準，也凸顯出主管機關長期推動境內基金投資的成果。

林修銘特別指出， 2017年基富通推出1,000元投資台股基金活動造成廣大迴響，當時送出的台股基金手續費酷碰券因為在當年度12月底到期，甚至掀起申購熱潮，讓當年底境內基金申購占一度從10％倍增攀升至20％。

根據投信投顧公會統計資料顯示，截至今年9月 為止，過去四年境內公募基金規模從2.18兆元成長至4.37兆元，其中ETF規模由0.13兆元激增至1.79兆元，為境內公募基金成長的最主要來源，同一時間國人持有之境外基金規模則由3.08兆元成長至3.44兆元。

基富通總經理黃致淵表示，基富通未來除了繼續優化平台功能外，也會繼續推動理財教育，並延續近兩年在退休準備推動上的努力，希望讓更多民眾開始及早自主理財，及早啟動自己的退休準備。

(工商 )