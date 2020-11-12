沒有最高，只有更高！根據住展雜誌今（12）日公布的最新統計，今年截至10月底止，雙北市平均公設比同步再創歷史新高。其中，「天龍國」台北市，一口氣突破35％大關，來到35.3％，買房人生好難。

至於新北市，平均公設比則升至33.1％，兩地均較2019年成長0.5個百分點。

住展雜誌研發長何世昌表示，儘管有不少學者專家近年不斷呼籲，房產登記應改為「實坪制」，但因「雨遮不計坪且不計價」與房市景氣強勁復甦兩大因素影響，導致公設比持續飆高，公設比變化與社會期待走上截然相反的路。

何世昌分析，大台北新建案平均公設比雙雙創下新猷，主因除了與「雨遮不計坪且不計價」有關，使計算公設比的分母（主建物＋附屬建物）減少外，另一個關鍵因素是今年房地產景氣復甦力道強勁，購屋族對高公設比建案，容忍度提高。直接使建商更大膽的提高公設比％數。

不過，就算台北市今年新建案平均公設比一舉突破35％這道魔王關卡，來到35.1％，且建案銷況所受影響並不大，頗令人意外。

至於台北市公設比低於30％的新建案，儼然「瀕臨絕種」。

何世昌認為，如果建案若有豐富的休閒公設，的確能提升居住品質，適當的公設比購屋族也多能接受；但若什麼休閒公設都沒有，但公設比卻仍灌到40％以上，容易令購屋族心生厭惡。建議業者應重視社會觀感盡力克制，勿讓公設比飆高問題失控。

(工商 )