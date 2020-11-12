國外疫情嚴峻，重量級古典音樂家馬友友將來台灣巡演，首站獻給台南，台灣巡演一路從11月11日台南世界首演出發，接續造訪台中歌劇院、衛武營音樂廳、最後回到國家音樂廳完成這次與鋼琴家凱瑟琳‧史托特（Kathryn Stott）合作的「大地之歌」。

馬友友在經過居家檢疫專案並完成檢測後，10日首度踏上台北流行音樂中心演出「馬友友全球巴哈計畫在台北」音樂會。11日又由專人專車接送南下台南文化中心，為「大地之歌」演出準備。

台南市長黃偉哲雖因防疫措施不便親自歡迎馬友友，仍準備台南在地特色農產品青皮椪柑與柴燒龍眼乾、椪餅、豆花、蝦仁肉圓、芋粿、牛肉湯等在地小吃，歡迎這位親切又熱情的貴客，馬友友也感謝市長與台南市熱情款待。

「身為一個演奏者，存在的意義就是要做對世界有助益的事」，馬友友自3月以來，雖然沒有任何大型公開演出，但他透過線上直播、社群媒體分享等方式，持續散播他的音符與人生哲學理念，並鼓舞、安慰世界上遭遇苦痛、失落的人們。

「文化可以幫助我們想像美好的未來，將『他們』變成『我們』，使我們團結在一起。而這些事情在現今社會如此重要。」馬友友用淬鍊60年音樂訴說共通人性，以文化將大家緊緊相繫。馬友友說「歌曲是時空膠囊，聯繫久違的夢想和渴望。歌曲帶給我們團結感、認同感和目標，超越了界限，並在感謝、安慰和鼓勵下將我們聯繫在一起。」

昨晚的「大地之歌」音樂會，馬友友攜手鋼琴家凱瑟琳．史托特帶來全新製作，結束後安可聲不斷，他也接連獻賞多首曲目回饋樂迷。

(中時 )