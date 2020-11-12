新北市新店區明德路117號公寓正進行都更拆除作業，今（12日）上午9時許頂樓傳出火警。（民眾提供）

新北市新店區明德路117號公寓正進行都更拆除作業，今（12日）上午9時許頂樓傳出火警，疑因施工單位切割時引發火勢，數公里外都可清晰看到濃煙直衝天際，警消獲報到場，迅速將火勢撲滅。

據悉，該建物正進行都更拆除作業，起火處位於頂樓加蓋的鴿舍，疑因施工單位切割時引發火勢，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )