都更拆除施工不慎 公寓頂樓鴿舍釀火警 11:122020/11/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區明德路117號公寓正進行都更拆除作業，今（12日）上午9時許頂樓傳出火警。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區明德路117號公寓正進行都更拆除作業，今（12日）上午9時許頂樓傳出火警。（民眾提供） 新北市新店區明德路117號公寓正進行都更拆除作業，今（12日）上午9時許頂樓傳出火警，疑因施工單位切割時引發火勢，數公里外都可清晰看到濃煙直衝天際，警消獲報到場，迅速將火勢撲滅。 據悉，該建物正進行都更拆除作業，起火處位於頂樓加蓋的鴿舍，疑因施工單位切割時引發火勢，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #新店 #火警 #公寓 #頂樓 #鴿舍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇哥代理汽車安全座椅 出遊更安心 04:092020/11/12 產業特刊 陳其邁：仁武產業園區進程11／19動工 09:502020/11/12 區域情報-高雄 王文淵向小英建言 建立兩岸都OK互動模式 04:092020/11/12 財經要聞 綠線通車 共構站房市漲18％嚇嚇叫 04:092020/11/12 地方新聞 新竹市地政業務蟬聯非六都全國縣市組第一名 09:192020/11/12 區域情報-新竹 投資ABF三雄 花旗環球：景碩優先 04:092020/11/12 證券．權證 豬吃瘦肉精倒地抽搐 民進黨：移花接木的假影片 08:152020/11/12 政治 歐洲商會：離岸風電法規應更彈性 04:092020/11/12 財經要聞 準力新滑塊研磨機 客戶按讚 04:092020/11/12 產業特刊 威赫高速精密車床 嚴謹工藝飛躍成長 04:092020/11/12 產業特刊 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 高中女拜長輩當水電學徒 他模仿A片水電工5天性侵4次 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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