昔日雷霆隊友將在籃網重聚嗎？根據《富比士》記者馬席歐12日爆料，籃網明星前鋒杜蘭特決定親自出面招募成為完全自由球員的暴龍前鋒伊巴卡，期望伊巴卡願意自降薪資跳槽籃網，問題是想要招募伊巴卡的球隊，目前不只籃網而已。

曾跟杜蘭特在雷霆並肩作戰的伊巴卡，上季效力暴龍場均15.4分、8.2籃板及1.4助攻，且拿到2330萬美元年薪，卻因目前他至少吸引暴龍、籃網、湖人、快艇、塞爾提克、熱火、獨行俠等7隊的招募興趣，下季年薪至少可以達到千萬美元。

目前籃網只可能拿出570萬美元的中產條例合約，在薪資條件方面，恐怕很難滿足伊巴卡，所以如今才會出動杜蘭特使用人情攻勢，希望藉由兩人當年建立的不錯關係，可以吸引伊巴卡跳槽籃網，來跟杜蘭特、厄文、狄安卓喬丹等人聯手。

只是當年的「雷霆四少」很巧合都在12日傳出交易傳言，包含韋斯布魯克謠傳想要提出交易申請離開火箭，哈登則是考慮續留火箭拚戰，加上杜蘭特希望招募伊巴卡加入籃網，只是一邊是想在火箭拆夥，另一邊卻想在籃網重新相聚而已。

(中時 )