吃自助餐時看到自己喜愛的菜色，都會忍不住多夾一點，一名男網友日前到自助餐店用餐，夾菜時看到油油亮亮的「黃色切片」，以為是他最愛的炒大頭菜，開心夾了一整盤，沒想到一口咬下才驚覺原來是薑、不是菜，讓他超級後悔，結帳後看著眼前滿滿的薑，自己都哭笑不得，秒懂為麼老闆娘剛剛要多看他一眼。

這名男網友在臉書《爆怨2公社》發文指出，有一晚到自助餐店用餐，夾菜時看到一盤「黃色切片」，以為是自己愛吃的大頭菜，所以一次夾了很多，沒想到一口咬下才發現居然是薑，但原PO除了薑以外，就只夾了糖醋肉，最後只好把薑配著肉吃，硬吞下去。

原PO回想，難怪結帳時自助餐老闆娘抬頭看了他一眼，現在才懂，老闆娘應該是在納悶「怎麼有人這麼愛吃薑？」原PO說，其實重點不是薑好不好吃，而是心裡想的和吃起來完全是兩碼子事，感覺讓人非常不爽。

照片曝光後，網友忍不住笑噴，紛紛回應「眼鏡該重配了」、「你這堆薑，夠我配3天的稀飯了」、「應該再點一盤大蔥」；也有網友安慰他說「我以為是竹筍」、「天冷暖胃啊！」、「冬令進補...讓你的身體暖和一整個冬季！」、「配點飯吃～多吃薑可以抗發炎，OK的」。

中天新聞 實測！自助餐同菜色價差25元？日本人傻眼

(中時新聞網)