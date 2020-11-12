黃姓男子介紹越南女子給國人認識，成功搓合婚姻後收取3000元紅包，另還在臉書刊登越南女子的徵友訊息，內政部認定他違法媒合跨國婚姻，共裁罰20萬元。（示意圖，達志影像）

黃姓男子介紹越南女子給國人認識，成功搓合婚姻後收取3000元紅包，另還在臉書刊登越南女子的徵友訊息，內政部認定他違法媒合跨國婚姻，共裁罰20萬元。黃男提告請求撤罰，但台北地院認為違法屬實，內政部也已酌減罰鍰金額，裁罰處分沒有問題，判黃男敗訴，可上訴。

黃男2018年3月間，替張姓男子媒合越南籍女子結婚，事前曾表示「包個紅包意思就好」，並收取3000元紅包，被內政部認定違反《入出國及移民法》裁罰10萬元；黃男另於2019年9月間在臉書社團「越南台灣聊天交友」上刊登女子照片，留言「大家好~我是越南姑娘~想認識台灣男士~限28~40歲有正當職業...」，也被認定散布跨國婚姻媒合廣告，挨罰10萬元。

黃男不服提告，主張他只是介紹越南女子給張男認識，後來張男用通訊軟體與女子聯絡、瞭解後，自行到越南結婚，並非《入出國及移民法》規範的勉強撮合、矇騙、資訊不對等、物化婚姻、人口販運、假結婚真打工等情形；另他不知道在臉書貼文違法，應可依《行政罰法》減免罰鍰。

法官認為，黃男媒合張男的婚姻之前，曾主動向張男要紅包，實際收取3000元，就已構成「從事跨國（境）婚姻媒合要求報酬」行為，臉書張貼媒合越南女子婚姻的訊息，也構成「招攬跨國（境）婚姻媒合之訊息」，應負擔違反行政法的責任。

此外，黃男違反的法條罰鍰金額最低為20萬元，內容部考量媒合報酬僅3000元，兩者顯失比例，酌減罰鍰至2分之1，法官因此認定裁罰處分無違誤，判黃男敗訴。

(中時 )