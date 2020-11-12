世界衛生大會（WHA）復會，有網友發現，世界衛生組織（WHO）臉書直播貼文竟然無法留言「Taiwan can help」等詞彙。外交部長吳釗燮（圖）12日在立法院外交及國防委員會會前受訪表示，關於世衛祕書處審查有關台灣參與相關議題，我們表達嚴重抗議與不滿，也透過管道表達嚴正態度。（劉宗龍攝）

世界衛生大會（WHA）復會，有網友發現，世界衛生組織（WHO）臉書直播貼文竟然無法留言「Taiwan can help」等詞彙。外交部長吳釗燮（圖）12日在立法院外交及國防委員會會前受訪表示，關於世衛祕書處審查有關台灣參與相關議題，我們表達嚴重抗議與不滿，也透過管道表達嚴正態度。（劉宗龍攝）

世界衛生大會（WHA）復會，有網友發現，世界衛生組織（WHO）臉書直播貼文竟然無法留言「Taiwan can help」等詞彙。外交部長吳釗燮（圖）12日在立法院外交及國防委員會會前受訪表示，關於世衛祕書處審查有關台灣參與相關議題，我們表達嚴重抗議與不滿，也透過管道表達嚴正態度。（劉宗龍攝）

世界衛生大會（WHA）復會，有網友發現，世界衛生組織（WHO）臉書直播貼文竟然無法留言「Taiwan can help」等詞彙。外交部長吳釗燮今天在立法院表示，關於世衛秘書處審查有關台灣參與相關議題，我們表達嚴重抗議與不滿，也透過管道表達嚴正態度。

（WHA）9日起視訊復會，友邦接力為我發言，不過史瓦帝尼發言質疑WHO做為國際衛生協調平台卻排斥台灣參與，主持會議的挪威籍主席拉森（Bjørn-Inge Larsen）突然切斷發言；帛琉以預錄影片發言提及希望台灣能以觀察員身分受邀參與WHA，大會又停止播放影片，改提供書面。

網友昨晚發現，在WHO臉書直播貼文裡，竟然無法留言我國宣傳標語「Taiwan can help」。反倒激起網友創意，以各種創意方式規避審查和封鎖，例如使用特殊文字、符號、注音等，包括[email protected]!wan [email protected] help。

吳釗燮指出，關於世衛秘書處審查有關台灣參與相關議題，我們表達嚴重抗議與不滿，也透過管道表達嚴正態度，國人同感憤怒。台灣參與的世衛權益在全球各地獲得越來越多支持，從歐洲、美國、拉丁美洲到非洲，已有超過1700位議員力挺台灣，這是全球共識，未來會繼續努力爭取更多支持。

(中時 )