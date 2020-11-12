美國萊豬明年元旦開放進口，國人卻對吃萊豬疑慮甚深，政府宣稱一定會負起責任，做好食安稽查工作，但政府真的已做好準備？有媒體實地走訪傳統市場、攤商、大賣場發現，萊豬管理有3大漏洞，買菜婆媽不想買到或吃到萊豬，顯然要自求多福了。

衛福部在官網開放美豬問答集中提到，政府會依現有管理機制，強化源頭管理、邊境查驗、後市場稽查，確保國人食用安全。為了區別國產及進口豬肉，會要求所有的大賣場、超市、傳統市場、餐廳、便當店、小吃攤、零售通路等全面強制標示 豬肉原料的原產地，讓消費者可以一眼辨識國產或進口的豬肉，不會對國內養豬產業造成任何影響。

萊豬明年元旦開放進口後，經濟部、農委會和衛福部分管相關業務，地方政府衛生局也是食安稽查的重要一環，但民眾真能在市場上買到想買的豬肉，而不被不肖商人混充欺瞞買到萊豬？聯合報報導指出，在檢視肉品源頭追蹤到末端銷售供應鏈，發現有3大漏洞有待解決，「產地標示易造假、稽查人力不足、食藥署食品登錄系統只能管百分之二業者」。

肉品從進口到銷售，其實都有動手腳造假的可能。資深稽查員透露，上游進口商到中游盤商，在分裝、供貨時拆Ａ國補Ｂ國，混裝騙下游。下游食品業者通常也便宜行事，沒有向上游索取、核對產地證明習慣。

現在地方政府多祭出萊豬零檢出的法規，但卻因食安管理人力不足，在稽查業者標示的工作恐力不從心。雲林縣政府衛生局副局長張翌君明白告訴聯合報，只能先從長青食堂、學校等高風險場所開始把關，至於廣大的外食攤商，就只能再說了。

至於衛福部食藥署的食品追溯系統也問題百出，監察院報告指出，全台登錄業者只有百分之二，只有1200家工廠納管，數十萬家中小型肉商、攤商全沒登錄，難怪監察委員田秋堇擔心，此系統無法發揮風險預測、預警功用。

對於萊豬可能出現的漏洞，網友紛紛哀嘆，「台灣消費者可憐哪」、「政府要不要開放讓民眾自己養豬自己販售和食用」、「美國萊豬食安稽查流程，處處破口」、「東西進口後，再重新包裝，小攤商誰會注意」。

(中時新聞網)