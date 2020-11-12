57歲「功夫皇帝」李連杰與妻子利智愛得甜蜜，他對女兒們都疼愛有加，日前帶著20歲女兒Jane到海南島三亞，出席馬雲鄉村教育活動，父女倆有說有笑，看起來關係十分親暱，然而卻有酸民將焦點放在Jane的外貌上，直言她的長相不如媽媽利智。
活動當天，Jane以簡約的黑白搭配現身，一頭烏黑長髮增添了不少女人味，散發出大家閨秀氣質，她和李連杰挽著手，不時說說笑笑，兩人同框的畫面被捕捉下來，發到網路上意外引起討論，不少網友都感慨，「小女兒雖美，但顏值還是跟媽媽利智差一大截。」
利智當年曾參加第2屆亞洲小姐選美並獲得冠軍，美貌有目共睹，還被稱為「利美人」，然而她在演藝事業正起飛時，選擇嫁給李連杰，婚後專心在家相夫教子，低調的她鮮少在鏡頭前露面，但還是能看到她保養得宜，已經58歲還是風韻猶存。
然而事實上，她的兩個女兒Jane和Jada，也都長得亭亭玉立，不時會在IG曬出火辣身材，Jane更是就讀哈佛大學的學霸，過去就曾因亮眼外表和聰明腦袋引起討論，這次意外被拿出來和媽媽比較，也不難看出利智在大家心目中，仍有無法撼動的女神地位。
(中時新聞網)
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