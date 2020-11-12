為了號召全球青年共商防疫，教育部青年署特地辦理「2020全球青年趨勢線上研討會」，首場次於11月13日登場，行政院數位政委唐鳳將會同全球青年分享推動防疫的經驗，並探討青年如何攜手對抗疫情，打造更好的防疫新生活。

因為疫情，青年署將一年一度的全球青年趨勢論壇轉型國際線上研討會，於11月13日及27日舉行，以聯合國永續發展目標(SDGs)第17項「全球夥伴關係」為主題，聚焦「防疫生活X數位科技」，邀請國內外青年上線一同腦力激盪，讓病毒退流行。

13日的第一場線上研討會將由數位政委唐鳳擔任主持人，將分享台灣防疫經驗，會中同時也邀請三位重量級國際與談人進行分享，包含在美國架設疫情數據統計網站的天才高中生Avi Schiffmann、跨國教育平台TeachSurfing創辦人Miganoush Magarian，以及世界醫學生聯盟的對外副會長Egle Janusonyte，將重磅登場。

27日的第二場研討會，將邀請國際大型青年組織的代表參與討論，包含歐洲青年論壇、世界青年聯盟、世界青年領袖峰會以及台灣數位外交協會共襄盛舉，探討「全球青年如何合作防疫」。青年署也將在線上針對明（2021）年全球青年趨勢論壇子議題進行意見蒐集。

兩場線上研討會分別在台灣時間11月13日下午1時至2時、11月27日下午4時至5時進行線上直播，於活動網頁（https：／／2020gytf.kahap.com）完成註冊報名，就能在線上與各國專家互動交流，活動進行時也可以在youtube頻道搜尋「教育部青年發展署」觀看現場直播畫面。活動相關內容可關注全球青年趨勢論壇粉絲專頁了解(https：／／www.facebook.com／globalyouthtrendsforum／ ）。

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