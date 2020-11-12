臻鼎-KY(4958)因第4季主要客戶新機上市，業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望比去年好，明年因有Mini LED等多項新產品開始量產出貨，臻鼎-KY董事長沈慶芳樂觀看待明年營運，沈慶芳表示，明年是很好的一年，日系外資及美系外資均維持臻鼎-KY「買進」評等，臻鼎-KY盤中股價逆勢走高。

受到主要客戶主要產品延後等因素影響，臻鼎-KY第3季合併營收320.76億元，季增21.09%，營業毛利為62.04億元，季增32.37%，單季合併毛利率19.34%，季增1.65個百分點，營業淨利為30.15億元，季增65.3%，稅後盈餘為16.3億元，季增27.84%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季合併營收為760.79億元，營業毛利為139.78億元，合併毛利率為18.37%，年減2.22個百分點，營業淨利為60.55億元，年減22.65%，稅後盈餘為37.76億元，年減24.56%，每股盈餘為4.19元。

沈慶芳表示，由於主要客戶主要產品延後上市、折舊費用增加、美元貶值，致使第3季及前3季獲利較去年同期下滑，但是延後不代表不好，10月是第4季營運最低點，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年，明年有多項新產品開始出貨，各產品都會成長，明年是很好的一年。

在臻鼎-KY法說會後，美系外資出具最新報告，受iPhone延後、匯損及毛利等因素影響，臻鼎-KY第3季獲利比我們預估低41%，但公司重申2020年營收年成長0%到10%，意謂著第4季將季增47%到75%，隨著更好的產品組合及產能利用率，我們預估，利潤率將可提升到25.7%，今年第4季EPS可望達5.41元，我們亦預估，明年第1季將因iPhone及Mini LED比傳統季節好，看好臻鼎-KY(ZDT)在消費電子產品中的穩固地位，以及其不斷擴展到新的業務領域，不過由於第3季業績較低，我們降低2020年/2021年/2022年獲利預估8%/8%/3%，重申「買進」評等，但目標價由173元降至168元。

日系外資亦維持臻鼎-KY「買進」評等，目標價亦小幅下調至165元，兩家外資正面看待臻鼎-KY，支撐臻鼎-KY今天盤中股價逆守紅盤之上。

(時報資訊)