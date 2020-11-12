據住展雜誌統計，今年截至10月底止，大台北新成屋、預售屋建案平均公設比同步寫下歷史新高。其中，台北市一口氣突破35％大關，來到35.3％，新北市平均公設比則升至33.1％，兩地均較2019年成長0.5個百分點。住展雜誌研發長何世昌表示，大台北新建案平均公設比雙雙創下新猷，主因除了與「雨遮不計坪且不計價」有關，使計算公設比的分母（主建物＋附屬建物）減少外，另一個關鍵因素是今年房地產景氣復甦力道強勁，購屋族對高公設比建案，容忍度提高。

不動產業界通常有個既定的認知，認為公設比35％是購屋族的最大容忍值，公設比超過35％的房子會比較不好賣，所以多數建案會把公設比控制在這個臨界點之下。孰料，台北市今年新建案平均公設比一舉突破35％這道魔王關卡，來到35.1％，且建案銷況所受影響並不大，頗令人意外。

何世昌表示，雖然近年輿論不斷呼籲房產登記應改為實坪制，但因「雨遮不計坪且不計價」與房市景氣強勁復甦兩大因素影響，導致公設比持續飆高，公設比變化與社會期待走上截然相反的路。

台北市公設比低於30％的新建案「瀕臨絕種」，2019年還有8個建案，今年卻只有2個，占比僅約1.2％。在統計的164個新建案中，公設比最低的是28％，最高的則達到47％。

北市建築基地面積在100坪以下的建案共有21個，而其中最佛心建案公設比為34％，最高的則達到47％。然而，大基地建案公設竟沒比較低，灌起來也毫不客氣；建築基地面積超過800坪以上的建案有13個，當中公設比最低者也要33.9％，最高者達43.9％。數據顯示，今年北市公設比高低與建築基地大小，兩者之間沒有必然性的關係。

新北市公設比低於30％的新建案相對較多，今年還有14個，占整體比例約5％。雖然新北市低公設建案較多，但往年都會有低於25％以下的超低公設建案，今年則已不復見。在統計的258個建案中，建案公設比最低的是27.7％，最高的則達42％。

何世昌認為，在土地成本居高不下的環境下，業者為了獲取足夠的利潤，公設比持續升高是個確立且明顯的趨勢。而建案若有豐富的休閒公設，的確能提升居住品質，適當的公設比購屋族也多能接受；但若什麼休閒公設都沒有，但公設比卻仍灌到40％以上，容易令購屋族心生厭惡。建議業者應重視社會觀感儘力克制，勿讓公設比飆高問題失控。

(時報資訊)