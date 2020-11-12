罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，已收集逾3.5萬份連署書，超過達標份數2萬8783份，鳳山清捷隊預計11月20日送件至選委會。面對「罷捷」如火如荼進行，黃昨日（11）深夜在臉書發布鳳山區青年路消防快訊，即時更新最快消息並提醒民眾切勿驚慌。網友見狀，激動大讚黃不受外務影響克盡職責、堅守崗位的表現，堪稱民意代表之典範。

黃捷昨晚在臉書發表《快訊 青年路二段飄散異味》一文，寫道：「剛剛經過青年路及中山西路口看到消防車，得知今日（11日）18時48分鳳山區青年路二段31-1號旁有異味，19時36分鳳山分隊回報，現場環保局人員空污小組已到場，指揮權轉移給環保局人員，消防局人員持續配合灑水稀釋中。」

黃捷指出：「現場測得硫化氫數值12PPM（極低），消防人員現場警戒中。更新情況會隨時回報給大家知道，民眾勿驚慌！感謝消防人員及環保局人員協助。」

不僅如此，黃捷隨後再度更新表示：「空氣污染(異味)結報：11日18時48分鳳山區青年路二段31-1號旁有異味，20時13分回報：現場經環保局指揮官空污小組指示本局人車可離開現場，現場交由環保局人員後續處理。」

文章一出，獲得近2000個讚、近百則留言與數十次分享。網友紛紛回覆：「真的是很用心的議員，民意代表之典範！」「加油，辛苦了」、「希望這次反應有比上次快」、「感謝議員提供的即時快訊，消防人員辛苦」、「平安落幕最重要」、「高雄怎麼感覺常常飄奇怪的化學氣體……」

(中時新聞網)