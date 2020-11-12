大陸晶圓代工龍頭中芯國際12日公布，公司第二代先進工藝N＋1製程已經進入小量試產階段，並強調公司的產能與技術不針對單一客戶制定。

中芯國際港股現漲逾3％，走出連2個交易日下跌的頹勢。

科創板日報報導，中芯國際聯合CEO梁孟松12日在業績電話會議上表示，N＋1製程正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進行小量試產，產品應用主要為高性能運算。

同時，梁孟松指出，中芯國際是國際性的代工公司，公司產能或技術的發展並不是針對單一客戶制定的。手機之外，在中低端的消費電子、汽車電子、AI等，中芯國際都有零部件的平台。公司一直透過平台和10幾個客戶保持著的項目溝通，這些客戶增量的確需要一些時間，我們預計未來兩到三季之內，可以把原來制定的產能填到我們需要的程度。

此外，梁孟松提到，公司只為民用終端用戶服務，沒有任何軍事終端用戶。部分美產設備和材料交付有所延期。

(工商 )