殺！殺！殺！板橋凱撒大飯店「朋派」自助餐為在新北美食一級戰區殺出一條血路，宣布即日起將原有西式異國自助餐六大餐檯美食升級為以日式料理為主，同時並自即日起推出「日本美食節」活動，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元可無限享用自助餐檯各式料理，供應多達80道佳餚，運用新鮮食材將日式美饌精采呈現，包括傳統鮭魚西京燒、壽喜燒、現炸天婦羅、新鮮現流生魚片、炙燒鮭魚壽司、香煎椒鹽香魚以及保留極受歡迎的現切爐烤美國安格斯牛排等。

除此，「朋派」Buffet更提供以M9級澳洲和牛捏製的「炙燒和牛握壽司」讓客人現點現作吃到飽、6人同行每人加價100元即可額外共享重達1.2公斤整隻蒜蓉清蒸帝王蟹，果然非常澎湃。

新北市府板橋金磚地區可謂新北美食一級戰區，以吃到飽型態平均每人消費900元即可選擇飯店餐飲連鎖自助餐廳、火鍋、燒肉或是素食、日式炸串等玲瑯滿目，為此板橋凱撒大飯店「朋派」自助餐廳主打日式美食，強化消費者印象並突顯餐飲特色並也作出市場區隔。

朋派「日本美食節」將自助餐檯六大美食區重新調整：「開胃菜與沙拉冷檯區」輪番供應梅香佃煮秋刀、日式溫泉蛋、和風烤菇牛肉沙拉、6至8種日式小菜及和風燻鴨雜菜、綜合新鮮生菜盆等。「現做熱食／湯品」提供現點現做日式豚骨拉麵、台式擔仔麵、現炸天婦羅、香煎銀午魚及椒鹽香魚。

「精選熟食熱鍋區」包括鮭魚西京燒、胡麻醬燒羊肉、稻庭烏龍麵、根菜筑前煮、味噌雞肉田樂燒、DIY現涮壽喜燒、懷石土瓶蒸及茶碗蒸等。「大快朵頤肉品區」包括香料烤豬梅、爐烤美國安格斯牛排，「鮮美時令海鮮區」則是選用當季2-3種現流螃蟹、甜白蝦、淡海鮮鮮貽貝、現切3-5款生魚片、炙燒和牛/鮭魚握壽司、丼飯、海膽美奶滋直捲、日式冷菜等東方經典料理。「甜點飲料區」入廳即見的異國甜食天堂，多達20款以上主廚精選蛋糕，包括北海道半熟乳酪塔、紅豆大福、抹茶千層蛋糕、鮮果奶酪、冰火菠蘿包、燒仙草、DIY創意霜淇淋、古早味DIY麵茶區、現溫清酒、現榨果汁等任君挑選，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元，價格皆已含服務費。

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