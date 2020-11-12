國民黨高雄市議會黨團昨天開出第一槍，通過肉品瘦肉精零檢出的自治條例，不過被衛福部長陳時中批評，在牛肉部分與現行法規有所牴觸，國民黨立委洪孟楷今在立院質詢時打臉，搬出行政院長蘇貞昌多年前的發言痛批民進黨政府根本是「換位子就換腦袋」，呼籲各縣市議會訂定自治條例要求肉品需達瘦肉精零檢出，以保障國人健康安全。

針對國民黨高雄市議會黨團強行通過自治條例，要求肉品的瘦肉精一律零檢出，陳時中上午表示，雖然豬肉部分目前未牴觸中央母法，但牛肉卻已有所牴觸，不是很好。

洪孟楷質詢時則強調，地方政府因應民意，因地制宜訂定更嚴格的規定何錯之有？「並沒有違反中央母法的規定」，但陳時中卻回應，若地方政府需要因地制宜訂定更嚴格標準，必須要提出肉品安全上必要的理由。

洪孟楷進一步拿出行政院長蘇貞昌在2012年3月7日的臉書貼文打臉陳時中，當時蘇貞昌表示，「政府決議開放含有瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

洪孟楷重申，高雄市議會已開出第一槍，因此任何縣市議會要把關瘦肉精，都應該捍衛自己的自治條例，呼籲各地方政府制定更嚴格的規定，來為台灣人民好好把關肉品安全。

(中時 )