74歲楊姓男子因為工程款問題，於今年9月15日持刀殘忍殺害64歲李姓男子，橋頭地檢署說，在李男的身上有18處傷口，包含胸部與頸部。檢察官偵查終結，對楊姓男子依法提起公訴。

檢警調查，楊男與李男認識30年，因為工程款問題，楊男多次向李男催討未果，於是，楊男趁著李男於今年9月15日下午到大社區一處公園休息時，騎機車將李男攔下，由於再次催討工程館未果，楊男於是拿出預藏的刀子刺殺李男。

李男受傷逃跑，楊男不放過他，見李男跌倒後，還持刀刺向他的前胸部、右側胸部等位置。李男受傷逃命，楊男還緊追不捨，追到巷內一處菜園，繼續傷害李男，導致李男傷重，當場死亡。死者的第5頸椎體幾乎被砍斷。

楊姓男子行兇後，騎著機車返回大社區的住所，換掉衣服，並將鞋子拿到住處前停車場車庫前丟棄，再攜帶行兇的刀械前往高雄市楠梓區一家賓館投宿，躲避警員追查。警方獲報後，循線找到楊男，當晚到賓館拘提楊男到案。

檢察官認為，楊男涉犯刑法殺人罪，他因為被積欠債務，導致家庭生活困苦，因此萌生殺意，但他不尋求正常法律途徑解決，卻持刀殘忍殺害李男，手段兇殘，建請量處適當之刑。

(中時 )