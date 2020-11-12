印地安人投手比柏(Shane Bieber)是今年美聯賽揚獎得主，他擊敗雙城隊日籍投手前田健太與藍鳥隊韓籍投手柳賢振，以30張第一名選票全票通過，這也是他生涯首座賽揚獎，繼2011年韋藍德(Justin Verlander)後，美聯再出現全票獲選的強投。

比柏在今年的縮短賽季中先發12場拿8勝1敗，自責分率僅1.63，另有122次三振，是美聯的勝投、自責分率、三振「三冠王」，本季三振率高達41.1%，今年全部12場比賽至少投出8K，是隊史最長紀錄，可怕的數據讓他年僅25歲就獲選賽揚獎。

「這真的很特別，」比柏在得知自己獲選後說，「感謝為我投票的每個人，這對我來說代表全世界，我超開心，我把這獎項帶回家而且還獲得一致認可。」比柏是印隊隊史第5人獲獎，前4人分別是克魯伯(Corey Kluber，2014、17)、克里夫李(Cliff Lee，2008)、沙巴西亞(CC Sabathia，2007)、佩里(Gaylord Perry，1972)，自2007年後印隊中有4人拿到賽揚獎，是大聯盟最多。

「今年真的充滿色彩，有些時候我的滑球比曲球好，或是曲球比切球好，又或是切球比滑球好，對我來說，繼續加強這些球路讓我能更加隨心所欲，是我下一步要做的，甚至還有可能增加變化，這是需要穩定攀爬的過程，而我正這麼做。」比柏在獲獎後說。

比柏獲得20張第一名選票，210分全票當選，而第2名為雙城隊前田健太，他拿18張第二名選票、總分92分，藍鳥隊柳賢振則再次錯過賽揚獎，有4張第二名選票、51分。

(中時 )