華宏新技（8240）11日公告第三季財報，面板需求強勁，帶動第三季營收達28.98億元，寫下近5年來的單季高點，不過美元貶值影響獲利，每股盈餘約0.7元，累計今年前三季每股盈餘約1.47元。第四季面板需求持續暢旺，LCD光學膜片銷售動能可望維持穩健，精密塗佈客戶新產品需求漸增，也有望提高整體獲利表現。

華宏第三季合併營收為28.98億元，季增16.4％、年增11.5％，稅後淨利0.74億元，季增47.8％、年減39.3％，每股稅後盈餘0.7元。第三季由於美金貶值，影響毛利率表現，也造成匯兌損失，使得單季獲利表現低於去年。

華宏累計前三季合併營收75.59億元，年增5％，營業淨利2億元，年增9.3％，歸屬於母公司業主淨利1.44億元，年增2.8％，前三季每股盈餘為1.47元。

華宏表示，受惠宅經濟商機，今年光電材料銷售動能強勁，筆電與商用顯示器等IT面板光學膜銷售業績呈現穩定成長，再加上第三季高規電視產品需求增強、車載面板遞延需求效應顯現，推升第三季營收創下近5年單季新高。

華宏預期在年底傳統銷售旺季加持下，有助提升終端產品之拉貨需求，第四季LCD光學膜片銷售動能可望維持穩健。在精密塗佈方面，客戶新產品需求漸增，有望提高整體獲利表現。在海外新興市場方面，新冠肺炎疫情依舊嚴峻，未來仍將持續透過當地代理商地緣關係，加速地區性新客戶開發，以服務效率建立依賴感。

華宏在5G高頻基材、高功率散熱材、與Mini LED 和OLED等新型高端顯示器發展上，與客戶共同合作研發，確保產業尖端材料優勢，提升未來營運成長動能。

(工商 )