經過1年多的全力衝刺，玉山銀行及元大銀行等10家企業，終於擺脫不足額進用身障者的困擾，於今年9月起成為足額進用企業，連同績優的模範企業：台達電子、安心食品（摩斯漢堡）、勤業眾信、聯華食品及永豐銀行等，共同出席臺北市勞動力重建運用處於11月13日辦理的表揚分享活動，企業齊呼籲希望更多企業用友善共融的職場環境，提供更多身障者就業。

為督促事業單位符合法律規定，積極促進身障者就業，重建處從去年開始就鎖定重點企業，從周周call、月月盯的緊迫釘人方式，高強度的叮嚀企業速提出僱用對策，解決問題，企業端都感到莫大的壓力，表示「政府是來真的」，經過1年的努力，有88家企業進用了約150位身障者，並且跨足到足額甚至超額進用的行列，本日出席的玉山銀行，在108年時還不足進用7人，今年9月已達標並超額進用，僱用的身障者分別擔任分行行員、資訊人員及各類貸款業務承辦人員等職務，顯示企業多元化的僱用成果。

一直以來長期足額僱用身障者的聯華食品、台達電子、勤業眾信、安心食品（摩斯漢堡）及永豐銀行等，在今（109）年積極參與重建處推廣企業員工認識身心障礙就業者的系列活動，推動身障者的工作平權不遺餘力，會中也播放活動成果影片，讓大家一同回顧這段時間以來的努力過程。

臺北市目前仍有多家知名企業長期未足額進用身障者，包括雅虎台灣分公司（缺額9人）及趨勢科技公司（缺額8人）分佔北市不足額的前二名，另如知名的微軟企業也一直是榜上常客，部分企業甚至長達10年以上未足額進用，在過去一年中，這些企業既無具體僱用對策，亦無意願解決問題，現行法律沒有罰責，也使他們能拖就拖。

在重建處及企業雙方共同努力下，本日出席的三商電腦、台灣三菱商事、元大銀行、玉山銀行、台灣卡西歐、泰金寶電通、康舒科技、萬寶華管顧、廣積科技以及鴻齡科技等10家企業，均已完成足額進用的目標，其中7家企業達到超額進用，這10家企業總共進用身障員工人數從原本的107人，增加到185人，足足增加73%，成績十分亮眼。

臺北市勞動局陳信瑜局長指出僱用身障朋友非難事，本次特別要表揚這些進步已經成為足超額進用身障者的企業，期待藉由10家企業的成功進用事蹟，帶動其他不足額企業學習，共同促進身心障礙者就業。陳信瑜呼籲企業應負起企業社會責任，並積極進用身障人才，身障者有其獨特之處，只要適才適所就能成為企業的好伙伴。

(工商 )