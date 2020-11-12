誠品書店公布2020年暢銷榜，榜首為《這世界很煩，但你要很可愛》，鼓勵大家保持心境可愛無畏充滿挑戰的人生，其次為《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，把複雜難懂的理財知識化繁為簡，《所有溫柔都是你的隱喻》提醒讀者發現自己的好，分居二、三名。

據誠品書店職人觀察，許多具「定靜安慮得」特質，療癒、鼓勵人心無畏充滿挑戰的作品上榜，讀者多為25～35歲年輕世代，除了切中人心，社群操作與粉絲經營也為作品的人氣加分。

華文作家在今年排行榜上展現創作能量，老揚的貓頭鷹《每天演好一個情緒穩定的大人》，寫給被社會逼迫長大的每個人，在任何困境中都要保持微笑、堅強面對；張西《我還是會繼續釀梅子酒》則將生活體悟到的悲傷、疲憊與迷惘，都沉澱為內心裡的力量，分別獲得第四、第六名。

作家龍應台首本長篇小說《大武山下》融合懸疑、推理、生態等元素，展現多元創作魅力，奪得第八；Peter Su《後來的你，好嗎？》獲得，將友情的聚散離合以觸動內心的文字紀錄，排名第九；陳文茜《終於，還是愛了》透過回顧一生的故事與經歷，肯定身為「女人」的身分，排名第10。

此外，日本知名暢銷作家東野圭吾以動人故事表達家族情誼的《祈念之樹》獲得第六名。

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