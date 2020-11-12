33歲「星女郎」張雨綺演出周星馳《長江7號》走紅，今年她參加《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，2年前她和相識70天的富商老公袁巴元驚傳家暴，女方否認動手，但兩人最終離婚。張雨綺後來戀上新歡CEO張錢豪，今(12日)卻有八卦媒體爆張雨綺和袁巴元絕地大復合，對此，公司已經否認。

張雨綺身材火辣、外型性感，先前曾有兩段婚姻都轟轟烈烈，2011年她和導演王全安結婚，3年後男方因嫖妓被捕，隔年離婚，2016年張雨綺和相識70天的袁巴元閃婚，2017年生下龍鳳胎，2年前傳出張雨綺持刀割傷袁巴元，但她發聲明否認，之後透過經紀人發表離婚聲明，斬斷2年短命婚。

一向敢愛敢恨的張雨綺，先前曾在微博支持人氣男星鹿晗認戀，她自己恢復單身後不久也被拍和天厚投資CEO張錢豪交往，2019年初被拍到跟新男友搭機赴新加坡遊玩，機上還有前夫袁巴元，劇情超展開，袁巴元回應說：「你說我有可能和人家去旅遊嗎？八卦新聞我都不想去關心，人家要是去旅遊的話，讓他們玩的開心就好了。」

據《新浪娛樂》報導，最近有媒體傳張雨綺和袁巴元疑似復合，兩人被拍到聚餐，求證張雨綺公司，對方澄清被拍到的是馮楚軒，不是袁巴元，且同桌的還有好幾位朋友，對此，網友回應：「現在隨便都能造謠了」、「狗仔真好當，隨便拍個人就捏個故事」、「沒看清臉疑似什麼復合」、「吃瓜要謹慎啊」。

(中時新聞網)