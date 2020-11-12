統一獅睽違7年抱回總冠軍。（曹婷婷攝）

統一獅睽違7年抱回總冠軍。（統一獅提供／曹婷婷台南傳真）

統一獅拿下台灣大賽中華職棒總冠軍，成功收下隊史第10座總冠軍，本周六(14日)下午舉辦封王遊行暨感恩見面會，整個活動將自下午2點從台南棒球場出發，安排2台雙層巴士讓球團、球員及萊恩獅、魚頭君及UniGirls們以不同視角認識與體驗不一樣的台南，歡迎台南獅迷及市民朋友一起偉台南球隊加油，期許統一獅明年再創佳績！

統一獅奪冠後，不少球迷於台南市黃偉哲臉書敲碗希望舉辦遊行，恰巧統一也有此規畫，黃偉哲表示，台南是台灣棒球發展重鎮，許多好手都出身台南，這次統一獅相隔7年、抱回隊史第10座總冠軍，不僅代表球隊勝利、全台獅迷榮耀，更是台南市民驕傲，歡迎所有獅迷朋友及市民當天一起到遊行沿線為統一獅加油，讓球員感受台南熱情與台南地主隊的驕傲。

遊行路線經雙方討論後，起迄點均為台南棒球場，預計短暫停留安平開台天后宮及臺南市美術館2館等二處，整個隊伍將從下午2點出發，預計2點半抵達安平開臺天后宮還願，統一7-ELEVEn獅曾前往開臺天后宮祭拜，期許獅隊能夠勇奪第10座總冠軍金盃。此次獅隊全體齊心奮力奪冠達成願望，一定要安排球員前往還願及感謝廟方對球隊的支持。

第二站台南市美術館2館則預計下午3點抵達，短暫停留時間將由萊恩、魚頭君及UniGirls及球員們與現場的球迷們致意與簡單互動，遊行活動預計下午3點半結束封王遊行並返回到台南棒球場，與下午2點即開放進場的各地球迷們進行總冠軍感謝球迷見面會。

統一獅封王慶祝遊行外，最讓台南市市民及棒球迷期待的封王感謝見面會，也預計遊行結束後，於台南棒球場場內熱鬧開始進行，將開放內野草皮及內野看台區，提供民眾免費進場參與封王慶祝活動，當天將於14：00開放球迷進場，回饋熱情廣大球迷支持，當天進場參加活動將贈送橘色彩帶、科學麵及麥香飲料，限量贈送送完為止。

配合政府防疫政策，進場仍屬「實名制」，進場前請至現場服務攤位填寫實名資料，現場繳交並進行體溫量測確認後才能入場，並攜帶相關證件確認本人後予以入場參加活動。

遊行路線：台南棒球場出發(勞工育樂中心) ＞＞南門路＞＞健康路一段＞＞夏林路＞＞永華路一段二段＞＞平豐路＞＞安億橋＞＞運河路＞＞安平路＞＞安平天后宮＞＞安平路＞＞民生路二段＞＞海安路二段＞＞民族路二段＞＞忠義路二段＞＞府前路一段＞＞南門路＞＞台南棒球場終點(健康路)。

(中時 )