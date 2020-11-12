印尼社群網站近日瘋傳一段19秒自拍性愛影片，影片中女主角疑似當紅歌手吉塞拉（Gisella Anastasia），男主角則是男演員馬爾登，吉塞拉對於性愛影片僅回應「感到非常困擾，祈禱事情盡快落幕」，已報警處理。
據馬來西亞《中國報》和印尼《Harianaceh》報導，印尼網路社群從7日開始瘋傳一段19秒的自拍性愛影片，由於片中身材火辣女子跨坐在男子身上，神情陶醉不斷扭動，傳出有人願意出價10萬印尼盾（約台幣238元）看完整版。
網友看到影片直接指名道姓直指，片中的女主角是當紅歌手吉塞拉，男生是演員馬爾登（Gading Marten）。
警方事後查出散布影片的8個社群帳戶，其中2個已勒令關閉。針對外流性愛片，吉塞拉並未承認自己是片中女主角，11日回應時只表示，已經報警處理，這件事讓她感到很困擾與難過，祈禱風波趕快落幕。
(中時新聞網)
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