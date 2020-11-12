333政黨聯盟、民主監督聯盟今天上午到國父紀念館外齊聲抗議。（陳雲岫攝）

333政黨聯盟、民主監督聯盟今天上午到國父紀念館外齊聲抗議。（陳雲岫攝）

適逢國父誕辰紀念日，333政黨聯盟、民主監督聯盟今天上午到國父紀念館外聯合表達訴求，民主監督聯盟在場外升起紅色氣球，並寫有「我們要和平絕不要戰爭，我們是台灣人也是中國人」的口號，但升起氣球後不久就遭國館駐衛警察詢問，爆發些微衝突。

國民黨主席江啟臣上午率黨務主管、中常委等人，赴國父紀念館紀念總理誕辰，江啟臣一到，支持者列隊熱烈歡迎，不過，遭333政黨聯盟與民主監督聯盟等團體批評，「親美抗中走錯路了」，一旦變成小綠綠就完蛋了。

民間團體選在國父誕辰紀念日到場喊口號，為表達其認為執政者愧對國父應下跪懺悔道歉的訴求，高呼推翻「假博士政權」訴求，主張打倒川普政權、打倒民粹黨。

民主監督聯盟一早將表達訴求的紅色氣球升在離會場較遠的仁愛路旁，隨著群眾逐漸往國父紀念館聚集，民主監督聯盟將氣球移到國父紀念館正門口，隨即有駐衛警察上前了解情況並非有意驅離，然而有民眾認為駐衛警察有針對性，因而有些微的肢體衝突。

(中時 )