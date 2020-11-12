關西消防分隊到社區活動中心探視康復出院的邱阿公（中）。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

關西鎮85歲邱姓阿公，9月底在社區活動中心聊天時突然倒地，疑似無呼吸心跳，關西消分隊救護人員到場發現已有民眾協助CPR，接手抬上救護車前後給予8次電擊，邱阿公起死回生，康復出院後說，謝謝消防隊，命是能撿回來，也希望大家都能學習CPR。

當天到場救護的關西分隊隊員張宇浤、李東幸以及救護義消凌相萍，將邱阿公抬上救護車前，AED傳出第1次的建議電擊提醒，李東幸毫不猶豫按下閃動中的紅色電擊按鈕，離開前再電擊1次，救護車上連續電擊6次。

邱阿公被送到醫院後，心臟已開始跳動，也能量測到血壓，因心律不整，裝上節律器，從急診轉入加護病房，再移入普通病房，17天後已能步行，日前順利醫院。

關西消防分隊長賴啟莊得知邱阿公出院，11日與出勤同仁和救護義消到社區活動中心探視，邱阿公神清氣爽，坐在他習慣的位置上和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他正在和死神拔河。

邱阿公拉起衣服，露出胸部中央黑色的圓形痕跡說，這是從鬼門關前走一回的印記。但他對倒下前的事沒有印象，被電擊8次和CPR的過程，也一點感覺也沒有，不過「胸部是有點痛痛的！」

邱阿公說，得知倒下時，第一時間就有人幫他做CPR，因為之前關西消防分隊曾到活動中心宣導，也希望大家都能學習CPR，因為這是一項能救人命的重要技能。

關西分隊救護教官范揚浩表示，宣導CPR已經超過800場，大多數民眾擔憂的是「會不會有法律責任？」及「會不會對患者造成傷害？」目前法律已明確規範，幫患者做CPR是為了免除他人生命之急迫危險，適用 《民法》、《刑法》緊急避難免責的規定。

加入消防隊剛滿2年的李東幸表示，他是第一次遇到需電擊的救護案件，第一次聽到建議電擊時心中有愣了一下。從事消防工作15年的張宇浤則說，遇到年紀大的OHCA患者大部份都回天乏術，看到邱阿公能再次開心下棋、聊天，真的很欣慰。

消防局長孫福佑為鼓勵同仁對救護的努力付出，每個月都會針對執行OHCA案件，讓患者康復出院的同仁頒發「神乎其技」獎章，關西分隊張宇浤、李東幸在這次擴大主管會報中，也收到這份特別的榮耀。

消防局長孫福佑（左）頒獎表揚關西分隊隊員張宇浤（右）。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

消防局長孫福佑（左）頒獎表場關西分隊隊員李東幸（右）。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

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