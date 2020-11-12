今天是醫師節，蔡英文總統今天向醫師致敬。（取自蔡英文臉書）

今天是醫師節，蔡英文總統今天向醫師致敬，她說，這幾天WHA復會，許多國家的代表，發聲力挺台灣的參與空間，有很大一部分的功勞，是要感謝在每個崗位上貢獻專業的醫師朋友。

蔡英文今天在臉書要國人「讓我們向醫師朋友致敬、致謝吧！」這幾天WHA復會，許多國家的代表，不但發聲力挺台灣的參與空間，也再次對台灣的醫療成就、防疫貢獻，表達了高度的肯定。

她說，台灣能收到這麼多掌聲，有很大一部分的功勞，是要感謝在每個崗位上貢獻專業的醫師朋友。

在防疫的第一線，有醫師的貢獻；在全國各地醫療院所，有醫師的貢獻；派駐海外的醫療團，同樣有來自台灣的醫師。這幾年，她也經常看到資深的醫師、年輕的醫師、不分性別的醫師，熱情地參與公共事務，為台灣的國際空間發聲。

蔡英文舉例，像是醫師公會全聯會就把台灣的醫療實力和防疫經驗，帶到了世界醫師會（WMA），分享給世界各國參考。世界醫師會也成為國際專業組織中，公開力挺台灣參與WHA的一股重要力量。

她強調，台灣醫界的付出，幫助世界上更多人守護生命和健康，這就是Taiwan Can Help的價值！「謝謝每一位醫師朋友，我們一起繼續努力，為台灣開創更好的醫療環境！」

(中時 )