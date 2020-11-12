桃園市一名人夫在公司偷吃女同事A女，兩人從去年8月起4個月間，常常相約外出車震甚至到摩鐵床戰總計65次，還拍性愛影片留念，期間A女還懷孕墮胎，或車上等四處恩愛甚至懷孕，但正宮卻始終被蒙在鼓裡，直到收到匿名信揭發姦情，讓她精神崩潰而怒告小三和丈夫，法院判賠60萬元。

根據判決書記載，這位年輕夫妻結婚6年，育有2名未成年子女。未料人夫與公司女同事A女，卻於公司搞不倫，2人於108年8月28日至同年12月25日期間，時常以通訊軟體LINE上為親密對話，甚至在女方的車上，以及摩鐵等處嘿咻65次。

但正宮原本並不知情，直到10月底收到一封2人有不正常男女關係之匿名信件，才驚覺丈夫與女同事出軌。A女在今年1月向正宮坦承並求原諒，未料卻繼續和老公聯繫，造成正宮身心受創還為此就醫。

法院審理發現，經查兩人對話紀錄有「北鼻想妳，好想吃妳」、「到今天應該有7次，北鼻好狂野，一直要」、「跟你媽說，我是你請的特助，在你房間上班」 等語、並有兩人所拍的相互擁抱照片、性愛光碟、出遊照、發票等證據。

法官根據紀錄，發現A女曾發訊給男方，飆罵正宮，「因為賤人，我們永遠無法在一起，你去請律師打官司，告死賤人，你回老家，然後叫賤人法院見」。

法官認為兩人發生性行為多次，女方還因此懷孕，已逾越一般同事間之通常往來交際的程度，足以破壞夫妻婚姻，判賠償正宮60萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)