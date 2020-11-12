今（12）日的國父孫中山誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜感嘆，其實每一年的元旦、國慶、和國父誕辰，都不由地反思沉想，此時此日的我們，是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命，是否不負中山先生的半生奔走與殷殷期囑？

韓國瑜在臉書表示，國父創立三民主義與五權憲法，說余之民權主義，第一決定者為民主，但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目：此謂民主？民眾權利何在？

依照五權分立所設置的「五院」：行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，韓國瑜表示，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官大人們，是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？似乎現在沒有幾人在乎。

韓國瑜說，就像今天，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日，而很多人雖然當著中華民國的官，卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福…以忠於國，為眾服務」的精神。紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記我們這一個世紀在追求的理想和抱負。

既然是國父生日，韓國瑜也希望來點快樂的祝福，最近偶然發現一個青年樂團「中山路100號」，多年前曾發表過一首《我們國父》，歌裡沒有革命的血腥與殘暴，但有洋溢著趣味和啟發理想的青春味道。

韓國瑜小小摘錄、微微更動《我們國父》歌詞，借花獻佛送給國父：

想想 文哥對大家的期望

（啊 文哥是誰啊）

就是 我～們～國～父～

他有一個理想 從來不曾被遺忘

中山老大 真正ROC-ker的榜樣

文哥他希望看見大家幸福的模樣

【我們國父】 今天，是我們國父孫中山先生的誕辰紀念日；其實，每一年的元旦、國慶、和國父誕辰，我都不由地反思沉想，此時此日的我們是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命、是否不負中山先生的半生奔走與殷殷期囑？ 我們國父創立三民主義與五權憲法。他... 由韓國瑜發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)