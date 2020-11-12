德國主要工業工會周三表示，賓士在柏林的引擎工廠廠長已經離職，並轉任到競爭對收特斯拉(Tesla)，工會呼籲員工抗議其離職。

工會並無指名廠長姓名，但顯然指的是萊夫(Reif)，為賓士最有經驗的製造部門主管，曾經協助賓士在中國拓展製造能力。萊夫曾為北京奔馳的引擎和製造主管，該中德合資企業擁有48萬輛車的產能，並在去年開始製造賓士電動休旅車EQC。

特斯拉對於其柏林近郊的超級工廠(Gigafactory)是否找到新主管，並未提出評論。該公司正在擴展製造能力，在德州、中國、德國新建工廠。

而在上個月，一名特斯拉經理曾告知媒體，柏林近郊的Gruenheide市正在建造中的超級工廠，該廠長已經離職。

賓士在周三指出，賓士在柏林生產動力組件的工廠，主管萊夫將在年底提早退休。

工會表示，戴姆勒已經提出成本刪減計畫，工會幹部擔憂柏林工廠的未來。

賓士表示，位於Kamenz市的賓士電池製造工廠廠長Dobrawa，在本月稍早已經接管的漢堡和柏林的工廠。賓士指出，該廠長為轉型到電動車帶來know-how知識，柏林工廠將轉變到電動第一的策略。

(時報資訊)