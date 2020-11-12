喬治亞州最高選舉官員周三宣布，該州將以人工方式重新計算11月3日總統大選的所有紙張選票，並於11月20日之前完成這項艱鉅的任務。

在大選日後經過4天緊鑼密鼓地計票後，民主黨拜登上周六在賓州勝出，拿下贏得總統大選所需要之至少270張選舉人票， 而不久之後贏得喬治亞州，只是擴大了拜登的得票領先差距。

不過共和黨籍總統川普拒絕承認敗選，並在沒有舉證的情況下，一再重申這次的投票被舞弊給毀了。

喬治亞州的計票結果顯示，在整個州約500萬張選票中，拜登僅領先川普14,101票。喬治亞州州務卿Brad Raffensperger在記者會上宣布，由於差距過小，有必要重新計票。「因為差距如此接近，真的必須進行全面手工重新計票，我們希望在本周結束前展開，人們將在接下來幾周加班工作。」

該州務卿表示，重新驗票方式以兩位官員為一組，在兩個政黨派出的觀察員監督下計算親自或郵寄的所有選票。

不過，無黨派組織Fair Vote的研究顯示，在2000年到2019年間進行的31次全州重新計票中，只有3次結果出現變化。更常發生的是勝選者的得票再增加一點。Fair Vote研究顯示，結果平均改變0.024%，遠小於川普所需弭平的差距。目前拜登在喬治亞州，以49.5%得票率領先川普的49.2%。

(時報資訊)