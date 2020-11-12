睽違7年才推出市面全新PS5，今天才剛放在網路上賣，沒想到一下子就被搶購一空。

因為新冠疫情影響，玩家若要在實體店面第一時間拿到PS5的話，沒有事先預訂就無法直接拿貨。因此，玩家把苗頭指向網購，也使得PS5首日開賣，一下子就在網路上被掃到沒貨。

當初索尼也想過，如果直接在實體店面開賣，擔心現場會搶到失心瘋，屆時社交距離一定無法維持，所以事前呼籲玩家為安全起見，不要出門留在家裡，利用網路來購買PS5。

繼PS4在2013年2月推出後，全新PS5在外界滿心期待下，拖到今年底才跟大家見面。新的遊戲機有400美元與500美元兩種，有一般主機或數位版主機可供選購。

不過手腳太慢玩家若買不到也不用生氣跺腳，日本著名網路二手交易平台煤爐(Mercari)，已出現全新PS5待價而沽，目前有人甚至開價一倍超過900美元，希望能將PS5馬上入手。

遊戲業者強調，PS5有更高處理效能，可提供遊戲更高影音品質，大幅改善讀取速度，減少數10秒等待時間，讓玩家可以花更多時間在玩遊戲，而非花時間在等待讀取上。分析師也指出，PS5功能強大，應該會賣得嚇嚇叫，這也讓上游供應商神經緊繃，因為疫情影響，許多原物料隨時會面臨斷炊問題。

(時報資訊)