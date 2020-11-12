因歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)表示，下個月制定新財政方案時，仍會將焦點放在緊急購債計畫(PEPP)和長期低利貸款，促使金價上行，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲6.6美元，報每盎司1867.9美元。

12月白銀上漲0.103美元，報每盎司24.37美元。

1月白金上漲1.4美元，報每盎司869.5美元。

12月鈀金上漲20.6美元，報每盎司2337.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)