《商情》黃金亞洲電子盤上行 11:242020/11/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)表示，下個月制定新財政方案時，仍會將焦點放在緊急購債計畫(PEPP)和長期低利貸款，促使金價上行，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲6.6美元，報每盎司1867.9美元。 12月白銀上漲0.103美元，報每盎司24.37美元。 1月白金上漲1.4美元，報每盎司869.5美元。 12月鈀金上漲20.6美元，報每盎司2337.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #上行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》公主遊輪 明年回歸台灣市場 07:432020/11/12 財經 《店頭市場》和進、牧東今起預收款券 08:512020/11/12 財經 《晨間解盤》逢高降電子轉金融、內需等(日盛投顧提供) 09:582020/11/12 財經 陸10月新增信貸 今年來最低 04:092020/11/12 全球財經 欠稅擔保品 新納上櫃股票 04:092020/11/12 金融．稅務 《國際金融》看好OPEC＋延後增產 原油價格續揚 12:152020/11/12 財經 《電子零件》淡季營運動能轉佳 亞系外資送暖南電 12:322020/11/12 財經 指數上看13,500點首選上緯投控等12檔 04:092020/11/12 證券．權證 Open House總統套房 千人搶探索 04:092020/11/12 藝文副刊 熱門股－中橡 多頭氣盛震盪走高 04:092020/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 疫苗來了又怎樣 專家爆美元災難還沒完 - 財經 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 要聞 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 《國際產業》漢莎航空大削人事成本 共體時艱 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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