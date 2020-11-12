印尼當紅女歌手吉塞拉（Gisella Anastasia），演藝事業如日中天，也擄獲一票粉絲力挺，不過近來網路瘋傳一段19秒的自拍性愛影片，吉塞拉疑似就是影片中的女主角，對此她未正面回應此事，僅表示已報警處理，似乎間接坦承就是片中女主角。

根據外媒《Harianaceh》報導，印尼社網路近來瘋傳一段19秒性愛自拍影片，影片中可以看見女子跨坐在男子身上，惹火身材不斷擺出各種撩人姿勢，眼神更是相當陶醉，似乎相當享受魚水之歡，不過由於只有19秒短暫片段，因此傳出有網友出價10萬印尼盾，希望能看到完整版，不過有眼尖網友發現，女主角似乎就是當紅歌手吉塞，男主角則是演員馬爾登（Gading Marten）。

對於被影射是性愛自拍影片的女主角，吉塞拉表示已經報警處理，並低調表示已對生活造成困擾，也非常遺憾有此事發生，目前唯一能做的就是祈禱事情盡快落幕，雖未承認是片中女主角，但也未加以否認。

警方目前已經追蹤到數個疑似外流影片的社群帳戶，並逐一已勒令關閉，除了避免事情越鬧越大，也防止不肖人士藉機做出不法勾當。

(中時新聞網)