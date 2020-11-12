流感疫苗再傳疑似施打不良消息，一名28歲女生產完後，經醫師評估後，便施打賽諾菲疫苗，不料，卻開始發高燒至38.5度，甚至心跳破140而倒地休克，送往醫院後，醫師判定為「急性心肌炎」，緊急插上葉克膜續命，目前仍在加護病房與死神搏鬥，而醫師也表示唯獨換心，否則腎肺肝都會壞死。

據《東森新聞》報導，這名女子的丈夫指出，妻子於9月6日生產，相隔一個月後，也就是10月5日赴醫院施打流感疫苗，但就在施打6日後，妻子便發高燒至38.5度、心跳也突破140倒地休克，10月9日送往輔大醫院急診。丈夫表示「施打前，醫生都有看病例，並表示沒問題。」豈知，妻子卻插上葉克膜、洗腎，甚至還發出病危通知，住進加護病房。

輔大醫院也在10月12日時，替該女子轉診至台大醫院，經醫生研判為「急性心肌炎」，外加腎衰竭、肺水腫，必須排隊換心臟，否則腎肺肝都會壞死。家屬認為之前打流感的死亡個案，疾管署都有公開表示「個案皆有慢性病」，但親人本身並無任何慢性病，不解為何會施打疫苗後產生急性心肌炎，雖已將其狀況通報給疾管署，而衛福部表示「接種不良反應，食藥署跟衛生局都有展開通報及關懷，不就個案做回應。」

家屬表示，初為人母本是一件開心的事，但孩子才出生2個月就面臨此事，現在唯一能做的就是等待換心，而究竟妻子的「急性心肌炎」是不是因流感疫苗引，醫院跟疾管署沒人講得清楚，家屬也只能等待奇蹟，也希望相關單位能給他們一個交代。

(中時新聞網)