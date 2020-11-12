台大日前才有女學生墜樓身亡，11日晚間再傳一名男陸生在宿舍輕生。教育部昨天深夜證實，據台大校方轉述，昨晚8點50分接獲學生通報，一名男學生將宿舍門反鎖，校方趕緊通報消防局，警消破門而入，發現學生已不幸身亡。教育部昨晚並表示，經與台大通話，確定身分是陸籍學生。對於3天2學生殞落的不幸事件，台大校方今（12）日發出聲明，校長管中閔將召開緊急會議因應。

台大12日發出簡短聲明如下：

學校近日發生兩起學生殞落事件，校方深感悲慟，同時在星期一即刻展開更為積極的輔導以及防治作為。學校心輔中心在接獲通知後立刻確認個案管理紀錄，並緊急分工，掌握相關時間、空間、人員細節，並且標定事件可能影響的學生群組，協助處理學生情緒，並主動聯絡潛在需要哀傷輔導的受衝擊學生。

學校也針對原有的高關懷個案同學展開接觸關心行動，並全面完成檢視校內所有高樓及具潛在危險空間之防護措施，確認硬體設施的安全性。今天（11／12）校長將召開緊急系所主管會議，除了邀請心輔中心主任向大家報告處理流程外，特別針對全校學生之輔導工作，指示全校所有導師即刻聯繫並關心同學身心狀況，倘有需要將由學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。

(旺報 )