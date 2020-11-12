根據美國陸軍網站消息，美國太平洋陸軍和大陸解放軍隊開展了災難管理年度交流活動。

美國陸軍網站10日報導稱，美國太平洋陸軍從11月10日到12日在夏威夷與大陸人民解放軍通過視頻開展災難管理交流（Disaster Management Exchange）活動，就國際人道救援和災難救援的場景進行學術討論。

美國陸軍網站的消息說，這是美國太平洋陸軍與中國人民解放軍進行的第16次災難管理交流。這項年度交流2005年開始，根據2014年東盟標準作業程序（Standard Operating Procedure）幫助兩國軍隊對印太地區的國際反應結構進行整合，提高多國災難反應的有效性，解決近距離行動的兩國軍隊避免衝突的問題，降低美中兩軍對第三國的國家災難做出反應時雙方之間的風險。

美國陸軍網站說，這項長期的交流活動能夠幫助美國與中國人民解放軍構建建設性、穩定和結果導向的防務關係。

大陸國防網也報導了這項兩軍的交流活動。該網站說，根據陸美兩軍年度交往計劃，經雙方商定，2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動於11月11日開始。

這次研討分別在江蘇南京、美國夏威夷通過視訊會議形式組織，雙方將圍繞軍隊參加抗洪搶險、防抗颱風、新冠肺炎疫情防控，以及軍民合作等多個課題展開為期3天的交流，目的是分享兩軍人道主義救援減災經驗。這是中美兩軍在人道主義救援減災交流機制下舉行的第16次研討交流。

(中時 )