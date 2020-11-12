大林蒲遷村計畫書將在12月提出草案，並在明年3月送行政院核定，高雄巿長陳其邁12日承諾一坪換一坪，而且3場說明會他親自到。但因不肯在議員陳麗娜拿出的11項訴求簽名，旁聽的居民在場外大罵，還揚言直接「輸贏」。

大林蒲遷村自救會長黃琨育在議事廳外氣憤地說，沒房產的第二代在紅毛港遷村時可以認購26坪土地，換成大林蒲，陳其邁在答詢時竟說提供社會住宅，是在「講肖話」？沒人可以接受。大林蒲是三等國民？比紅毛港還不如。

高雄巿議員陳麗娜12日拿出11項大林蒲遷村訴求，要求巿長陳其邁簽名。（曹明正攝）

他罵陳其邁對高雄沒建設，能當巿長是因為「賭爛票」，韓國瑜被罷免才上台。現在執政了，難道不用概括承受嗎？聽他的答詢「想吐血」，黃琨育說，他家三代已被政府糟塌夠了，一句話「輸贏啦」，沒死人，也要流血。

巿議會總質詢，陳麗娜針對大林蒲遷村與陳其邁一問一答。陳其邁表示，遷村計畫書表定期程是12月先提出草案報中央，經辦理各項查估等作業後修訂，在明年3月送行政院核定，這中間專案辦公室會掛牌，另有3場說明會。

陳其邁掛保證，3場說明會他親自到場，直接面對面跟居民溝通，會像美國的鎮民大會一樣，巿長直接面對巿民。他也表示，不管新材料循環園區期程如何，巿政府要做的是代辦遷村，因此遷村會先走，而且愈快遷走愈好。

對於陳麗娜拿出11項遷村訴求要他簽名但他沒簽，陳其邁會後受訪表示，答詢時他很誠懇的一項、一項照顧居民，包括一坪換一坪等，有些條件甚至比陳麗娜的訴求還更好，能做得更好，還要去簽一個不好的條件嗎？

高雄巿議員陳麗娜12日針對大林蒲遷村，在議會質詢。（曹明正攝）

(中時 )